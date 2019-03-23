Новости версия для печати В Орле заработал «Добровоз» Это группа водителей-единомышленников, которые безвозмездно помогают особым детям в передвижении.



Водители-добровольцы помогают особым детям добраться до больницы, центра реабилитации, учреждений, оказывающих социальные и государственные услуги, в поликлиники, к местам отдыха и досуга. В Орле проживают тысячи таких детей. И как отмечают создатели группы помощи, городская среда зачастую враждебна к особым ребятам, и каждая поездка на общественном транспорте превращается в испытание. Единственный выход – авто. Но собственный транспорт есть не у всех семей.



Как стать «добрым» водителем и вообще помочь тем, кто не в силах справиться самостоятельно – это можно узнать в группе в «Вконтакте».





Надежда Невматулина

23 марта 2019 года







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