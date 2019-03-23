|
суббота
23.03.2019
12:15:58
|
|
В Орле заработал «Добровоз»Это группа водителей-единомышленников, которые безвозмездно помогают особым детям в передвижении.
Водители-добровольцы помогают особым детям добраться до больницы, центра реабилитации, учреждений, оказывающих социальные и государственные услуги, в поликлиники, к местам отдыха и досуга. В Орле проживают тысячи таких детей. И как отмечают создатели группы помощи, городская среда зачастую враждебна к особым ребятам, и каждая поездка на общественном транспорте превращается в испытание. Единственный выход – авто. Но собственный транспорт есть не у всех семей.
Как стать «добрым» водителем и вообще помочь тем, кто не в силах справиться самостоятельно – это можно узнать в группе в «Вконтакте».
|© 2002−2019 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин Андрей Анатольевич. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров Аркадий Аркадьевич. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
|Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.
|Поиск по сайту Информация о сайте Карта сайта