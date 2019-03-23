Новости версия для печати Вятский Посад приглашает юных орловцев к участию в международном творческом конкурсе «Традиции Святой Руси» «Олимпиада» искусств проводится второй год подряд.



К участию к конкурсе приглашают воспитанники учреждений дополнительного образования, учреждений культуры, детских и молодежных студий и центров, духовно-просветительских центров, воскресных школ, православных гимназий, а также общеобразовательные организации регионов Российской Федерации и стран ближнего и дальнего зарубежья.



Работы в номинациях «изобразительное искусство», «декоративно-прикладное искусство», «Традиционные народные художественные ремесла» принимаются от участников в возрасте от 11 до 17 лет. Возможно предоставить групповое произведение. Темы конкурса: Народные праздники на Святой Руси, Природа и заповедные места родного края, Духовно-православное и культурно-историческое наследие малой Родины. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 26 апреля 2019 года на электронный адрес: artel@vposad.ru . Итоги конкурса будут подведены в рамках II Международного фестиваля православной культуры и народного искусства «Традиции Святой Руси» 11 и 12 мая 2019 года. Подробная информация об участии в конкурсе по телефону: 8 (4862) 59-90-11.





Анастасия Дорохова

23 марта 2019 года







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