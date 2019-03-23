Новости версия для печати Как получить налоговый вычет за покупку онлайн кассы? Об этом орловским предпринимателям расскажут на семинаре, который пройдет в мэрии областного центра.



Организаторы заверяют, что встреча будет полезна всем владельцам малого и среднего бизнеса, магазинов и точек общественного питания, бухгалтеров и управляющих. За два часа расскажут, как зарабатывать с помощью онлайн-кассы. Разберут на семинаре реальные кейсы и практические решения самых острых проблем. Семинар состоится 26 марта в 15 часов в большом зале администрации Орла. Нужна предварительная регистрация по электронной почте economy@orel-adm.ru или телефону (4862)76-49-86 (отдел экономики и муниципальной поддержки малого и среднего бизнеса финансово-экономического управления администрации города Орла) или (4862) 43-22-73.





Надежда Невматулина

23 марта 2019 года







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