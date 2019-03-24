Новости версия для печати Стартовал Всероссийский конкурс «Семья года» Он пройдет уже в четвертый раз. Сейчас идет прием заявок на участие в региональном этапе. Орловщина ждет претендентов.



В 2019-м, как и в прошлом году, конкурс проходит по пяти номинациям: «Многодетная семья», «Молодая семья», «Сельская семья», «Семья – хранитель традиций», «Золотая семья России». Участниками могут быть семьи, в которых создаются благоприятные условия для гармоничного развития каждого члена. В конце года семьи-победители будут приглашены в Москву для участия в двухдневной программе. Она включает церемонию награждения, семейный праздник-знакомство и экскурсионную программу. А по итогам конкурса издадут книга «Семья года. Россия 2019». В ней будут истории всех семей-победителей.





Надежда Невматулина

24 марта 2019 года







На главную страницу





