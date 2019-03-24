Новости версия для печати В регионе продолжается благотворительная акция «Корзина добра» Она уже пять лет помогает детям из малообеспеченных семей Дмитровского района.



Акцию по сбору продуктов ежегодно организует орловская митрополия. И каждый раз около тонны продуктов – крупы, макароны, чай, кофе, конфеты - отправляется к своим адресатам.



Благотворителей ждут по адресу: город Орел, переулок Воскресенский, д. 16, второй этаж, с 9:00 до 19:00 вечера. Сбор продуктов продлится до 30 мая.





Надежда Невматулина

24 марта 2019 года







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