Новости версия для печати Сегодня в Орле стартует Международный конкурс «Весенний дивертисмент» Конкурс проводится уже в десятый раз.



Площадкой для фестиваля солистов классического и народно-сценического танца стала хореографическая школа Орла. Три дня, около 150 танцоров из 20 регионов нашей страны, а также гости из Беларуси сразятся за титул победителя и получат возможность обучаться у педагогов с мировым именем.

Ксения Меркулова, директор Орловской детской хореографической школы: «У всех участников, у всех конкурсантов будет возможность во время конкурса пройти отбор в академию танца Бориса Эйфмана (город Санкт-Петербург). Это очень престижное учебное заведение. Поэтому каждый конкурсант сможет также попробовать свои силы не только в конкурсе, но и в этом отборе».





Надежда Невматулина

25 марта 2019 года







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