Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 11:25 на телеканале «Россия».



- Пожар условный, ликвидация реальная. Но беда не приходит одна.



- Огнеборцы области готовятся к «горячему» во всех смыслах сезону.



- К труду и обороне готов. С детства. В каком районе Орла живут самые спортивные малыши?



- Боксу – «зеленый свет». В Хотынце теперь есть всё, для спортивных побед.



- Сегодня - самый культурный праздник страны. Работники культуры принимают поздравления. А в хореографической школе - курс на «Весенний дивертисмент».



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Вести-Орёл

25 марта 2019 года







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