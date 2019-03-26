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«Балканский рубеж» покоряет российский кинопрокат

Лента по итогам выходных собрала в стране 125 с половиной миллионов рублей. Корреспондент ГТРК «Орел» побывал на премьерном показе.

В основе картины - исторический подвиг российских десантников в Косово весной 1999 года. Необычный взгляд на политические процессы конца прошлого столетия, переплетающийся со страшными, но действительными кадрами настоящей войны - сделали этот фильм сильным и глубоким. И, казалось бы, на поле боя для любви не могло быть места, но и она есть в картине - трогательная, но без лишних слёз.

Первых орловских зрителей «Балканский рубеж» смог затронуть за самые чувствительные струны души. Дружба народов, самопожертвование ради других, героизм и любовь - об этом и многом другом заставляют задуматься вопросы, поднятые в картине.
Екатерина Костомарова, администратор кинотеатра : «Режиссеры и сценаристы фильма «Балканский рубеж» попытались в хронометраж 2:40 вложить всю драму, весь накал страстей, весь ужас происходящего. И им это удалось - благодаря современным спецэффектам, хорошему сценарию, потрясающей игре актеров».
Эти герои далеко не герои комиксов - у них нет суперспособностей. Но они отлично знают цену каждому выстрелу. Весна 99-го, кошмарная война в Югославии в самом разгаре. Поддерживаемая русскими частями Сербия пытается усмирить ситуацию, в определенный момент противостояния ключевым объектом для непримиримых сторон становится небольшой аэропорт Слатина в Косово. Операция доверена отряду российского спецназа.

Помимо крепкого экшена, картина может похвастать достойной любовной линией. Антон Пампушный и Милена Радулович отыграли на высшем уровне, показав, что даже война способна подарить некую надежду.

То, что «Балканский рубеж» - кино мирового уровня, подтверждает и масштаб проката - картину покажут в 30 странах. Вместе с российскими создателями: режиссёром Андреем Волгиным, и продюсером Гошей Куценко над картиной работали Гойко Митич и Эмир Кустурица. От такого российско-сербского сотрудничества военная драма, безусловно, только выиграла.




Антон Киселёв
25 марта 2019 года

 


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