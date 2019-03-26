Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:25 на телеканале «Россия».



- Дополнительно 15 млн. - на сохранение лесов. Регион готовится к пожароопасному периоду.



- Штраф за недетский труд. Прокуратура сказала свое слово директору Островской средней школы.



- Ждем, пока сойдет снег. «Фронт работы» уже - распределен.

В Орле планируют привести в порядок общественные территории.



- Ода - талантам. Сегодня в Орле начался «Весенний дивертисмент».





Вести-Орёл

25 марта 2019 года







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