Орловская область готовится к пожароопасному периоду

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вторник
26.03.2019
0:43:44
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Орловская область готовится к пожароопасному периодуВ рамках регионального проекта «Сохранения лесов» на приобретение дополнительной лесопожарной техники выделено более 15 млн рублей из федерального бюджета. Об этом рассказал сегодня начальник Управления лесами Орловской области Игорь Лебедев на аппаратном совещании в администрации области.
Также 2,8 млн. рублей выделено на приобретение лесопатрульной техники для мониторинга пожарной опасности в лесах региона. Подготовка техники и оборудования завершена. Проведено обучение членов лесопожарных команд по тактике и технике тушения лесных пожаров.
В прошлом году в регионе было вновь создано и обновлено 2700 км минерализованных полос, отремонтировано 33 км дорог противопожарного назначения. Это делается для того, чтобы защитить населенные пункты на границе с лесом. Разработано 90 маршрутов наземного патрулирования на территории земель лесного фонда общей протяженностью чуть меньше 7,5 тысяч км.
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