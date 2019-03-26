Новости версия для печати С начала апреля в Орле стартует экологический двухмесячник Генеральная уборка пройдет в лесополосах, в парках и по берегам рек.



Как рассказал сегодня глава администрации Орла Александр Муромский, точная дата общегородского субботника пока не определена. Но он пройдет в апреле сразу, как установится погода. И уже сегодня завершают распределение «фронта работы».

Александр Муромский, глава администрации г. Орла: «Примут участие трудовые коллективы бюджетных учреждений, все без исключения. Мы планируем, что выйдет более 80 тысяч человек на уборку мест общего пользования, улиц города Орла. И за этот период примем все меры для того, чтобы привести город в порядок».





Татьяна Напольских

25 марта 2019 года







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