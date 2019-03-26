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Штраф за недетский труд

Прокуратура завершила проверку по скандальному инциденту в Островской средней школе Ливенского района. По итогам разбирательства директор учебного заведения привлечен к дисциплинарной и административной ответственности.

Скандал в орловских СМИ начался с фотографии, на которой подростки счищают снег с кровли здания школы. Идея использовать подростков в качестве верхолазов вызвала не только родительский гнев, но и прокурорские санкции.

Вот что сообщили в областном правоохранительном ведомстве о результатах проведенной проверки.
Татьяна Цуканова, старший помощник прокурора Орловской области: «Работы на высоте проводились несовершеннолетними без средств индивидуальной защиты, кроме этого согласия законных представителей несовершеннолетних на осуществление указанных работ получено не было. По результатам проверки директору образовательного учреждения объявлен выговор. Кроме того, межрайонным прокурором в отношении директора школы было возбуждено дело об административном правонарушении. По результатам его рассмотрения, он привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей».



Иван Суверин
25 марта 2019 года

 


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