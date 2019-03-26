Новости версия для печати Самые спортивные дети живут в Северном районе Орла В областном центре подвели итоги ежегодного фестиваля «Дошкольники сдают ГТО».



Михаил Никитин, сотрудник регионального центра тестирования ГТО: «Дети выполняют нормативы прекрасно. Они улучшают свои результаты в финале по сравнению с отборочными турами. И хочется признать, что среди детей комплекс ГТО выявляет только положительные и радостные эмоции». В программе фестиваля для самых маленьких такие упражнения, как наклоны вперед, сгибание и разгибание рук из упора лежа, челночный бег, прыжок в длину с места. В фестивале приняли участие более тысячи воспитанников дошкольных учреждений Орла. Победителей определяли в каждом районе. В итоге - первое место занял детский сад №22, «серебро» - у детского сада №50, «бронза» досталась детскому саду № 35 и на четвертом месте расположился детский сад №81.





Надежда Невматулина

25 марта 2019 года







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