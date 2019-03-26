Новости версия для печати На реках Орловской области началось весеннее половодье Об этом сообщили сегодня в региональной службе спасения.



По данным Орловского метеоцентра, в связи с установившимися положительными температурами воздуха в дневные часы и отрицательными - в ночные, развитие весеннего половодья носит умеренный характер. За прошедшие сутки колебание уровней воды в реках составило от минус 12 до плюс 2 сантиметров. В настоящее время подтопленных участков местности и низководных мостов нет.





Татьяна Напольских

25 марта 2019 года







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