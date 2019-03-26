Новости версия для печати Орловская Госавтоинспекция штрафует за разбитые дороги За минувшую неделю Госавтоинспекция региона выдала 24 предписания об устранении недостатков в содержании улично-дорожной сети. В органы прокуратуры направлено 3 информации.



Владельцам автодорог внесено 5 представлений на то, чтобы они устранили причины и условия, которые влекут за собой угрозу безопасности граждан. И эти претензии - справедливы. За неделю в шести ДТП косвенной причиной были плохие дорожные условия.





Татьяна Напольских

25 марта 2019 года







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