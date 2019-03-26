Новости версия для печати Владислав Туйнов одержал триумфальную победу и стал Чемпионом России по кикбоксингу Национальный турнир в дисциплине К-1 прошел в подмосковном поселке Ершово.



В турнире приняли участие 454 спортсмена со всей страны. По итогам четырех дней соревнований в активе сборной Орловской области три золотых и одна бронзовая награды. Чемпионом России среди мужчин в весовой категории 75 кг стал Владислав Туйнов. Конкуренцию ему составили 11 сильнейших бойцов страны. По оценке судейской коллегии ФКР данный турнир получился одним из сильнейших в истории дисциплины К1. Отметим, что для Владислава Туйнова данный Чемпионат России стал дебютом в категории «мужчины». Ранее он был многократным победителем Первенства России в юниорских категориях. Также в его активе звание «мастера спорта», а также золото юниорского Первенства мира. Благодаря победе в национальном турнире Владислав Туйнов получил возможность выступить в составе сборной России на Чемпионате мира, который будет проходить в Боснии и Герцеговине с 19 по 27 октября.

















В Первенстве России среди девушек 15-16 лет золотые медали турнира завоевали Дарья Шестакова (52 кг) и Дарья Денисова (60+ кг). Бронзовая медаль - в активе Валентины Иваныкиной (60+ кг). Победительницы Первенства России выиграли путевки на Первенство Европы в Венгрию. Турнир Старого Света состоится в конце августа 2019 года.





Анастасия Дорохова

25 марта 2019 года







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