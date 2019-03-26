Владислав Туйнов одержал триумфальную победу и стал Чемпионом России по кикбоксингу

|
вторник
26.03.2019
0:43:21
|
|
Владислав Туйнов одержал триумфальную победу и стал Чемпионом России по кикбоксингуНациональный турнир в дисциплине К-1 прошел в подмосковном поселке Ершово.
В турнире приняли участие 454 спортсмена со всей страны. По итогам четырех дней соревнований в активе сборной Орловской области три золотых и одна бронзовая награды.
Чемпионом России среди мужчин в весовой категории 75 кг стал Владислав Туйнов. Конкуренцию ему составили 11 сильнейших бойцов страны. По оценке судейской коллегии ФКР данный турнир получился одним из сильнейших в истории дисциплины К1. Отметим, что для Владислава Туйнова данный Чемпионат России стал дебютом в категории «мужчины». Ранее он был многократным победителем Первенства России в юниорских категориях. Также в его активе звание «мастера спорта», а также золото юниорского Первенства мира. Благодаря победе в национальном турнире Владислав Туйнов получил возможность выступить в составе сборной России на Чемпионате мира, который будет проходить в Боснии и Герцеговине с 19 по 27 октября.
В Первенстве России среди девушек 15-16 лет золотые медали турнира завоевали Дарья Шестакова (52 кг) и Дарья Денисова (60+ кг). Бронзовая медаль - в активе Валентины Иваныкиной (60+ кг). Победительницы Первенства России выиграли путевки на Первенство Европы в Венгрию. Турнир Старого Света состоится в конце августа 2019 года.
|© 2002−2019 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин Андрей Анатольевич. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров Аркадий Аркадьевич. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
|Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.
|Поиск по сайту Информация о сайте Карта сайта