Новости версия для печати В Орле на мосту Дружбы остановились работы Причина забастовки рабочих - не выплаченная зарплата. И ждут они её не первый месяц.



На данный момент реконструкция моста остановлена. Напомним, контракт заключен в августе прошлого года, в октябре заказчиком был выплачен аванс 29 миллионов, к сегодняшнему дню компания «РГС» выполнила работу на сумму 80 миллионов 720 тысяч рублей, все акты выполненных работ подписаны. Остаток в виде 51 миллиона рублей заказчик не оплатил. При этом - в УКХ считают, что это внутренний вопрос подрядчика. Светлана Балашова, заместитель начальника МКУ «УКХ г. Орла»: «На данный момент, по информации подрядчика, которую он нам представил, задолженность по зарплате 7,5 миллионов. Я думаю, что при выплате нами, как заказчиков, денег по тем актам, которые нами подписаны, я думаю, подрядчик все свои задолженности по зарплате возместит».





Всеволод Трифонов

25 марта 2019 года







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