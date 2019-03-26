Новости версия для печати В Орле с путепровода на железнодорожные пути упал человек ЧП произошло сегодня на окраине Заводского района города. Сообщение о падении поступило в экстренные службы от очевидцев происшествия.



На Кромское шоссе поспешили спасатели техногенной группы, медики скорой помощи, а также стражи порядка. Информация очевидцев подтвердилась. Сотрудники МЧС вынесли с железнодорожных путей пострадавшего - молодого человека, находившегося в помраченном состоянии. Характер полученных травм уточняется.





Иван Суверин

25 марта 2019 года







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