Новости версия для печати Сегодня в Орле чествовали работников культуры Те, кто считает своим призванием дарить праздник - получали поздравления и награды. Торжественное собрание прошло в Академическом театре.



Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Орловская область внесла свой немалый вклад и в Российскую и в мировую культуру. Наша земля дала России много гениев науки, культуры, хранителей духовности и патритов Отечества. Мы хорошо понимаем, что именно культура лежит в основе воспитания богатых духовно и любящих свою страну граждан, нацеливает их на служение Родине и закладывает прочную основу её успешного будущего. Все это ставит работу сохранения уникального культурного наследия и приобщения к нему новых поколений в число важнейших государственных задач».





Татьяна Напольских

25 марта 2019 года







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