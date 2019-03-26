Новости версия для печати Сегодня Орел посетила делегация из Вьетнама Губернатор Орловской области Андрей Клычков подчеркнул, что Орловщина заинтересована в расширении экспортных поставок своей продукции на рынок Вьетнама, который является одним из самых перспективных в мире.



Стороны обсудили сотрудничество в сфере промышленности, сельского хозяйства, IT-технологий, образования, науки и туризма. Внешнеторговый оборот Орловской области с Социалистической Республикой Вьетнам в прошлом году достиг 3,8 млн долларов США. Это в 63 раза больше показателей 2017 года.

Фото пресс-службы Губернатора Орловской области





Татьяна Напольских

25 марта 2019 года







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