Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- Аварийный мотосезон - открыт.

- Нет зарплаты - нет Дружбы. Работы на мосту приостановлены.

- Искусство преображать скверы и парки. Регион попал в «топ» рейтинга Минстроя.

- Праздник для людей праздника. Сегодня работники культуры получали поздравления

- Все победы - в память о нашем коллеге. В Орле прошел турнир по мини-футболу памяти журналиста Александра Бочкова.



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Вести-Орёл

25 марта 2019 года







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