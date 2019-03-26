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Собрались в поход – сообщите в МЧС

Для этого спасателям необходимо знать практически все о местности, через которую пойдут туристы – есть ли водоемы, овраги, лес, труднодоступные участки, связанные с риском для жизни. Также надо указать адрес, контактный телефон турфирмы, ФИО представителя, список участников, планируемое время выхода и возвращения, данные близкого родственника или друзей туристов.

Подавать сведения нужно заранее, отправив письмо на почту ведомства или заполнив специальную форму на официальном сайте МЧС.