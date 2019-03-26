Новости версия для печати В Орле разрабатывают программу ремонта кровель Планируется, что она будет реализована за счёт средств регионального Фонда капремонта. И в этом году залатают крыши 98 домов.



Объем финансирования подпрограммы на 2019 год - 130 млн рублей. Известно, что уже в список вошли девять проблемных адресов: поселок Кирпичного завода, 27; ул. Лескова, 30; Наугорское шоссе, 23 и 25; Приборостроительная, 66; Московское шоссе,145 и другие дома. Сбор документов продолжается. Напомним, за два месяца этого года в отдел муниципального жилищного контроля поступило свыше 400 жалоб горожан на протекание крыш.





Надежда Невматулина

26 марта 2019 года







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