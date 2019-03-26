Новости версия для печати Орловский Следственный комитет вышел в соцсети Теперь жители области могут написать обращение или подать жалобу через сообщество следственного управления и приёмной руководителя во «ВКонтакте».



В ведомстве отметили, что все обращения, поступившие через Интернет, рассматриваются в установленные законом сроки. Об этом в письменном виде уведомляются заявители.





Надежда Невматулина

26 марта 2019 года







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