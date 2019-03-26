Новости версия для печати Футболисты ОрелГУ провели первые матчи в НСФЛ после перерыва Сборная ОГУ им. Тургенева провела три матча в Смоленске.



Орловцы встретились с хозяевами площадки – студентами Смоленской академии физкультуры, спорта и туризма, а также командами Чеченского госуниверситета и сборной Тамбовского государственного института имени Державина. Единственную победу футболисты ОрелГУ одержали над тамбовчанами. Итог матча – 2:0. Остальные две игры наша команда проиграла с одинаковым счетом 1:3. После тура в Смоленске команда опорного вуза занимает шестую строчку в турнирной таблице Премьер-группы национальной студенческой футбольной лиги. Впереди у орловских студентов матчи в Нальчике и Краснодаре. Они состоятся в мае и июне соответственно.





Анастасия Дорохова

26 марта 2019 года







На главную страницу





