Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 11:25 на телеканале «Россия».



- 200 миллионов - на дороги. В областном центре объявлены торги на содержание улично-дорожной сети.



- Что им стоит мост достроить? Дружеских отношений у подрядчика с мостом Дружбы не получается.



- Праздник, который всегда с ними! Мастера настроения принимали поздравления.



- Экопатруль вызывали? Музею-заповеднику Спасское-Лутовиново нужны волонтёры.



СМОТРЕТЬ ВЫПУСК





Вести-Орёл

26 марта 2019 года







На главную страницу





