Новости версия для печати Сезон ремонта в этом году начался в Орле раньше обычного Сейчас ямы латают литым асфальтобетоном. И уже объявлены торги в целом на содержание улично-дорожной сети областного центра.



Начальная (максимальная) стоимость контракта 234 млн рублей. Торги назначены на 1 апреля. Заявки на участие в аукционе принимаются до 29 марта. Контракт заключат с победителем на год – до марта 2020 года. Конкурсная документация предусматривает такие виды работ, как зимняя и летняя уборка улиц, междворовых проездов, тротуаров, мостов, путепроводов, общественных остановок.





Надежда Невматулина

26 марта 2019 года







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