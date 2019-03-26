Сезон ремонта в этом году начался в Орле раньше обычного

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вторник
26.03.2019
15:24:27
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Сезон ремонта в этом году начался в Орле раньше обычногоСейчас ямы латают литым асфальтобетоном. И уже объявлены торги в целом на содержание улично-дорожной сети областного центра.
Начальная (максимальная) стоимость контракта 234 млн рублей. Торги назначены на 1 апреля. Заявки на участие в аукционе принимаются до 29 марта. Контракт заключат с победителем на год – до марта 2020 года. Конкурсная документация предусматривает такие виды работ, как зимняя и летняя уборка улиц, междворовых проездов, тротуаров, мостов, путепроводов, общественных остановок.
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