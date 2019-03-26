Новости версия для печати Музыканты орловского муниципального ансамбля «Славица» приняли участие в фестивале «Баян собирает друзей» Фестиваль проходил в Пензе.



Денис Гераськин и Алексей Аксенов сами родом из Пензенской области. Они уже не раз принимали участие в этом фестивале, организатором которого является их однокурсник по пензенскому музучилищу Эдуард Токарев. Выступали в составе трио «Гармония». Третий баянист - однокурсник по нижегородской консерватории - Александр Козлов. Поэтому сыграться умудрились, встретившись всего лишь за час до концерта.

Алексей Аксёнов, баянист муниципального ансамбля «Славица»: «Когда задумывался этот фестиваль, было много скептиков. Не думали, что баян сможет собрать «собрать друзей». Но - был аншлаг! 750 мест в зале - аншлаг. Люди действительно соскучились. Когда мы заканчивали программу, некоторые кричали: «Орел, Орел!». В фестивали приняли участие более 200 музыкантов. Отрадно, что орловцы не только отличились как исполнители, но и многие произведения, прозвучавшие на фестивале, написаны орловским композитором Евгением Дербенко.





Татьяна Тимохина

26 марта 2019 года







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