Новости версия для печати Должников-уклонистов призвали к закону В Орловской области прошли совместные рейды судебных приставов и госавтоинспекторов. В результате за неоплаченные налоги, алименты и штрафы арестованы пять автомобилей.



Всего же приставы выявили 22 должника. Орловцам, чей долг менее трех тысяч рублей, вручены повестки о явке в отдел судебных приставов. Через переносные РOS-терминалы прямо на дороге автолюбители оплатили шесть штрафов ГИБДД. В региональной службе судебных приставов еще раз напомнили, что узнать о наличии или отсутствии задолженности можно на официальном сайте службы с помощью Интернет-ресурса «Банк данных исполнительных производств».





Надежда Невматулина

26 марта 2019 года







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