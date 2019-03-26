Новости версия для печати В Орле из торгового центра пытались украсть ящик с пожертвованиями Двое орловцев стали фигурантами уголовного дела.



По данным следствия, двое молодых людей похитили из торгового центра «Атолл» ящик с пожертвованиями. На момент хищения сумма собранных пожертвований, находящихся в специальном ящике, составляла около 7 тысяч рублей. Но потратить их 21-летнем жителю Орловского района и его несовершеннолетнему подельнику не удалось. Их задержали сотрудники торгового центра и правоохранители. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.





Надежда Невматулина

26 марта 2019 года







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