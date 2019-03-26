Новости версия для печати Управление городского хозяйства Орла теперь будет подчиняться первому заму Олегу Минкину С кадровых перестановок сегодня началась еженедельная планёрка в мэрии.



Накануне в СМИ появилась информация, что Николай Ванифатов может покинуть должность начальника УГХ. Сегодня это подтвердилось. Ванифатов ушел в отпуск с последующим увольнением по собственному желанию. Исполнять обязанности заместителя главы администрации Орла по линии ЖКХ будет Олег Минкин. В мэрии не исключают, что Николай Ванифатов после выхода из отпуска возглавит МУП «Банно-прачечное хозяйство».



И, как сообщил глава администрации города Александр Муромский, освобожден от должности руководителя МУП «Спецавтобаза» Александр Байдак. Исполнение обязанностей руководителя предприятия возложено на Сергея Яковенко, который ранее работал заместителем руководителя все той же «Спецавтобазы».





Надежда Невматулина

26 марта 2019 года







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