Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:25 на телеканале «Россия».



- Один зам. - теперь за двух. В мэрии Орла - кадровые изменения.



- 120 тысяч за справку? Почему семья погорельцев не может использовать материнский капитал на ремонт дома?



- Грабеж средь бела дня. Из торгового центра злоумышленники пытались вынести ящик с пожертвованиями.



- Наши баянисты собрали в Пензе аншлаг.





Вести-Орёл

26 марта 2019 года







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