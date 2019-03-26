Новости версия для печати Орловская семья просит помощи земляков В феврале произошел пожар в доме №110 на улице Шульгина в Орле. Тогда в одноэтажном доме полностью выгорела одна из четырех квартир. Без жилья осталась семья с двумя детьми. А недавно умер глава семьи. Со слезами на глазах теперь о помощи просит его супруга.



«У вас больше нет дома» - эти слова Анжелика Рогожкина услышала, когда с детьми была в гостях. В огне погибли любимые питомцы: кошка, собака, морская свинка и рыбки. Но, как говорится, беда не приходит одна, спустя несколько недель похоронили главу семьи.

Анжелика Рогожкина, жительница дома №110 по ул. Шульгина: «Другого жилья у нас нет. Пожар произошел у нас 20 февраля в 18:39. Вчера получили заключение. По версии пожарной части - поджог». По этому факту проведут проверку правоохранительные органы. Анжелика обратилась в Пенсионный фонд, решила использовать материнский капитал на восстановление дома. Такая практика есть. Но радость была не долгой. За справками ее отправили в архитектуру, где выяснилось, что еще никто не смог их собрать и ей, видимо, не судьба.

Анжелика Рогожкина, жительница дома №110 по ул. Шульгина: «Мне в кабинете № 19 пояснили: прежде чем рассмотрят мое обращение-заявление, я должна собрать пакет документов, который стоит примерно 100-120 тысяч, в противном случае мое заявление рассмотрят, но будет дан отказ, так как пакет документов был не собран». В администрации областного центра заверили, что готовы проконсультировать бесплатно, но и для этого ждут письменного обращения.

Олег Минкин, первый заместитель главы администрации г. Орла: «Целесообразно официально обратиться в администрацию города Орла для того, чтобы получить консультацию и рассмотреть детально эту ситуацию». На месяц Анжелику с детьми приютили знакомые. Что будет потом - не знает. Из вещей не уцелело ничего. Удивительно, но огонь не тронул икону. На высшие силы и рассчитывает сейчас семья. А еще надеются на помощь неравнодушных. Семья с благодарностью примет стройматериалы, а, возможно, и помощь тех, у кого просто руки золотые и такое же сердце.

Анжелика Рогожкина жительница дома №110 по ул. Шульгина: «Может, у кого-то есть возможность, возможно, помогут волонтеры разобрать пожарище, нужна помощь в электричестве, в кровле. Может, у кого-то есть оставшиеся стройматериалы. Мы будем рады любой помощи». В своей ситуации Анжелика видит один выход - восстановить квартиру. Но маме и двум детям самим не справиться. Также Анжелика с благодарностью примет одежду для мальчика четырех лет и школьницы начальных классов. Будет рада и финансовой поддержке.



Номер лицевого счета в Сбербанке



40823.810.0.4700.0002189



Владелец Рогожкина Анжелика Валерьевна



Тел. +79208040053





Анна Вайсергисер

26 марта 2019 года







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