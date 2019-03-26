Юные орловские футболисты выиграли в Калуге серебро межрегионального турнира

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вторник
26.03.2019
15:23:50
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Юные орловские футболисты выиграли в Калуге серебро межрегионального турнираВ соревнованиях, посвященных Дню Космонавтики, приняли участие 10 команд из Калуги, Орла, Людиново, Вязьмы, Рязани, Москвы и Жукова. В отборочном этапе орловские «Русичи-2008» заняли второе место, что позволило им продолжить борьбу в полуфинале.
В предпоследней игре турнира наши футболисты встретились с командой «Золотые купала» из Рязани. Основное время матча закончилось вничью 1:1. Победа нашей команде досталась в серии послематчевых пенальти». Золотые медали орловцы оспаривали с хозяевами поля – футболистами «Калуги». Итог игры – поражение и серебро турнира. Отметим, что участие в этом турнире стало для нашей команды этапом подготовки к Кубку Черноземья.
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