Новости версия для печати Орловские ориентировщики стали призерами всероссийского турнира Турнир по спортивному ориентированию «На призы топографа Пастухова» состоялись в Ставропольском крае, городе Железноводске.



В турнире приняли участие более 1300 спортсменов из 42 субъектов РФ, а также спортсмены из республики Беларусь. Награды были разыграны в дисциплинах: «кросс-лонг», «кросс-спринт», «кросс-классика – общий старт». По итогам соревнований в активе сборной Орловской области четыре медали. Три из них завоевал Сергей Соболев (бронза в «кросс-лонге», серебро в «кросс-классике» с общего старта, золото в «кросс-спринте). Еще одну бронзу в копилку нашей команды принесла Юлия Ёрш. Она добилась успеха в дисциплине «кросс-лонг».





Анастасия Дорохова

26 марта 2019 года







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