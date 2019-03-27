Новости версия для печати Сегодня в Орле начал свою работу детский фестиваль театрального искусства «Волшебный фонарик» Уже в шестой раз его организовывает и проводит муниципальный театр «Русский стиль».



По сложившейся традиции открыл фестиваль режиссер театра «Русский стиль» Валерий Симоненко. Он поздравил детей и взрослых с наступающим днем театра и зажег тот самый «Волшебный фонарик».

Валерий Симоненко, режиссер театра «Русский стиль», председатель жюри фестиваля «Волшебный фонарик»: «Театр такими фестивалями воспитывает не потребителя, а созидателя, если мы будем воспитывать созидателей, творцов, то наша страна будет развиваться. Поэтому наша цель - идеологическая: дать возможность ребенку почувствовать, что он творец». Первым зрители увидели смешной и веселый спектакль «Да здравствует Кукарямба!» - о детской фантазии, умении придумывать свой мир, и жить весело и задорно. Это работа студии «Маскарад» Дворца пионеров и школьников имени Гагарина. Впереди еще пять спектаклей, оценит которые, как положено в любом конкурсе, компетентное жюри

Зоя Дякина, руководитель литературно-драматургической части муниципального театра «Русский стиль»: «В жюри входят артисты нашего театра, балетмейстер-постановщик, репетитор по вокалу, художники, а также представители со стороны, скажем так, это члены Союза писателей, редактор газеты «Орловский вестник» и преподаватель института культуры». Впереди еще пять спектаклей, в фестивале примут участие студия детского творчества Заводского района, театральная студия центра изучения иностранных языков и другие. 29 марта финальный день фестиваля, в программе два спектакля, а днем состоится церемония закрытия и награждение победителей.





Эва Стасюлевич

26 марта 2019 года







На главную страницу





