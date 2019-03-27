Новости версия для печати В России предложили ужесточить наказание за рекламу наркотиков в интернете Об этом говорили сегодня на заседании антинаркотического комитета. Его в режиме видеоселектора провел министр внутренних дел России. Орловская область приняла участие в совещании.



Владимир Колокольцев поднял проблему наркотизации молодежи и растущей доступности синтетических наркотиков, распространяемых бесконтактным путем. Помимо карательных мер министр предложил шире использовать возможности антинаркотической пропаганды. Кстати, 17-летний орловский подросток подозревается в том, что готовился продавать наркотики. Ему передали почти 15 граммов запрещенных средств. Договаривались - при помощи современных мессенджеров.





Татьяна Напольских

26 марта 2019 года







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