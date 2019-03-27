Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- «Контрольная прогулка». Сегодня губернатор проехал по Орлу.

- Настрой на олимпиаду. «Орловский бриллиант» готовится покорять новые спортивные вершины.

- Герой СССР, афганец и монах провел «Диалог на равных» со студентами.

- Искорками талантов детей в Орле зажгли «Волшебный фонарик».

- Орловчанка надеется, что с помощью земляков можно вернуть семейный очаг на пепелище.



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Вести-Орёл

26 марта 2019 года







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