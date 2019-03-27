Новости версия для печати Андрей Клычков сегодня принял делегацию из Китая Обсуждали инвестпроекты.



За прошлый год внешнеторговый оборот между нашим регионом и КНР составил свыше 33-х млн долларов. Из Орловской области в Китай везут растительное масло, электрические машины и оборудование. А из Поднебесной ввозились товары фармацевтической промышленности, пластмассовые и керамические изделия, изделия из камня, черных металлов и алюминия.





Татьяна Напольских

26 марта 2019 года







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