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27 марта – День нефролога

В Орловской области, как отмечают сами медики, количество пациентов с хроническими заболеваниями почек, увеличивается. Как правило, это связано с тем, что симптомы на ранних стадиях болезни практически не проявляются. В группе риска – гипертоники, пациенты с сахарным диабетом, атеросклерозом, гематологическими заболеваниями.

В Орловской областной больнице строго придерживаются рекомендаций международного сообщества нефрологов по диагностики и лечению пациентов. В соответствии с этим обновляют и техническую базу - в диализном зале теперь работают 10 современных аппаратов очистки крови.