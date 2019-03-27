27 марта – День нефролога

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среда
27.03.2019
13:13:01
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27 марта – День нефрологаДля докторов этой специализации сегодняшний день не только профессиональный праздник, но и дополнительный повод напомнить всем, как важно следить за здоровьем.
В Орловской области, как отмечают сами медики, количество пациентов с хроническими заболеваниями почек, увеличивается. Как правило, это связано с тем, что симптомы на ранних стадиях болезни практически не проявляются. В группе риска – гипертоники, пациенты с сахарным диабетом, атеросклерозом, гематологическими заболеваниями.
В Орловской областной больнице строго придерживаются рекомендаций международного сообщества нефрологов по диагностики и лечению пациентов. В соответствии с этим обновляют и техническую базу - в диализном зале теперь работают 10 современных аппаратов очистки крови.
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