Новости версия для печати Льготники, получившие путевку от соцстраха, смогут добираться к месту лечения и обратно по электронным талонам Это нововведение позволит максимально упростить оформление билетов на поезда дальнего следования, избавит от необходимости ехать на железнодорожный вокзал и стоять в очереди в кассу.



Для получения электронного талона нужно обратиться в региональное отделение соцстраха. Узнать более подробную информацию об этом можно на официальном сайте и в группах в социальных сетях ведомства.





Мария Семак

27 марта 2019 года







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