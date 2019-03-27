Новости версия для печати С 1 апреля на 2% увеличатся социальные пенсии Увеличатся и пенсии по государственному обеспечению.



В Орловской области индексация коснется больше 64 тысяч пенсионеров, из них 14 794 человека – получатели социальных пенсий.

Также с 1 апреля на 2 % будут увеличены размеры дополнительного ежемесячного материального обеспечения и других социальных выплат.





Мария Семак

27 марта 2019 года







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