Новости версия для печати В Мценске неустановленное авто сбило пешехода За прошедшие сутки на территории Орловской области зарегистрировано 17 ДТП, из них - одно ДТП с пострадавшим.



26 марта в Мценске в 08:40 неустановленный водитель на неустановленном транспортном средстве следовал по ул. Ефремовской и в районе д. № 102 совершил наезд на пешехода 2000 года рождения, шедшего по краю проезжей части. Водитель с места дорожно-транспортного происшествия скрылся. Пешеходу назначено амбулаторное лечение.





Орловское Информбюро

27 марта 2019 года







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