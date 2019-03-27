Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 11:25 на телеканале «Россия».



- И в мирное время они рискуют жизнью. Они борются с терроризм, экстремизмом, наркоторговлей. Войска Росгвардии принимают поздравления с профессиональным праздником.



- Курс - на Олимпийские игры. «Орловский бриллиант» Владислав Туйнов одержал победу на Чемпионате России и поделился с нашей съемочной группой дальнейшими планами.



- Сначала бросили умирать от голода, потом пытались застрелить. Но они все еще готовы верить человеку. Волонтеры ищут хозяев для спасенных собак.





Вести-Орёл

27 марта 2019 года







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