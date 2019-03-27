Новости версия для печати Сегодня день войск Росгвардии 10 орловских росгвардейцев сегодня получат благодарности.



Они ведут борьбу с терроризмом, экстремизмом, коррупцией и наркоторговлей. В 2016 году указом президента была сформирована национальная гвардия России – система, в составе которой внутренние войска, ОМОН и СОБР.



Это очень опытная, дееспособная, квалифицированная служба, готовая к выполнению любых задач по обеспечению государственной, общественной безопасности, охране государственных объектов, защите прав и свобод человека и гражданина. И в мирное время росгвардейцы рискуют жизнью – командировки в горячие точки, участие в сложнейших спецоперациях, контроль за оборотом оружия и наркотиков.



За профессионализм, самоотдачу проявленные при выполнении служебного долга и высокие достижения более 10 сотрудников нового силового ведомства - Орловского отдела Росгвардии страны были удостоены благодарностей, памятных подарков и денежных премий.





Мария Семак

27 марта 2019 года







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