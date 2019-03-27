Дина и Маруся ищут хозяев

|
|
Дина и Маруся ищут хозяевТему бездомных животных вместе с волонтерами-защитниками мы поднимали не раз. Вот и сейчас совместными усилиями мы пытаемся найти хозяев для двух собак.
Семимесячная дворняга Маруся только что прошла операцию по стерилизации. Ее привили от бешенства и чипировали за счет волонтеров. Однако выпускать обратно во двор, где животное обитало ранее, жильцы боятся.
А началась история Маруси так:
Некоторых щенков разобрали по домам. А Маруся осталась жить во дворе, с другими бродягами. До тех пор, пока одну из собак не подстрелили.
Владимир Торгашов, житель города Орла: «У нас самих есть собака, мы выходим гулять и обнаруживаем, что сидят четыре щенка, совсем маленьких. Мы построили для них будку - не на территории двора, а немного в овраге».
Теперь и подстреленная Дина, и Маруся находятся на передержке. Они ждут новых хозяев. Если вас заинтересовала их судьба, звоните по телефону 89155014652.
Владимир Торгашов, житель города Орла: «Я обратился к волонтерам - ребята не оставили нас в беде, мы поймали эту собаку, отвезли в клинику, ей сделали операцию - вытащили пулю. Мы обращались и в полицию, обратились к участковому, участковый не нашел никого, кто мог бы это сделать».
И таких историй немало. Только в одном частном приюте порядка десятка животных, и у каждого второго подобная судьба.
Ирина Торгашова, жительница г. Орла: «Мы их вырастили из малышей, потому что невозможно было бросить, и душа, конечно, за них болит, всех забрать не можем. Поэтому - если у кого-то есть двор, пожалуйста, возьмите их».
Так как городского приюта у нас нет, содержать бездомных бедолаг приходится за счет добровольных пожертвований волонтеров. Они в зоозащитных группах в соцсетях ищут новых хозяев для своих подопечных, собирают средства на прививки и стерилизацию животных.
Кстати, с 1 января 2020 года в силу вступит закон, согласно которому россиянам запретят бросать своих питомцев на улице. Избавиться от них можно будет, лишь передав другим хозяевам или приюту.
Людмила Гольцова, зооволонтер: «Городского приюта нет, есть частные приюты, которые также переполнены. Это большая проблема - выброшенные животные, они от домашних, возможно, полупородистых животных. Мы очень просим жителей города стерилизовать своих животных и не плодить смертников. Потому что это большая проблема: мы потом их подбираем по всему городу, спасаем, но нам это очень трудно».