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Главной пешеходной улице Орла требуется ремонт

Накануне и городские, и областные власти заговорили о том, что улицу Ленина нужно приводить в порядок. Фасады зданий - крошатся, облицовочный камень на клумбах - отваливается. Статус «самой красивой улицы мира» утрачен, как и надежды на привлечение к ответственности всех виновных в этом людей и организаций. Но и оставаться в нынешнем состоянии самая популярная в Орле улица не может, - заключили власти. Нужен комплексный ремонт.

Штукатурка падает с карнизов домов, капитально отремонтированных всего 2,5 года назад. Напомним, во время подготовки областного центра к 450-летию, на ремонт улицы Ленина было выделено больше 50 миллионов рублей. Сами работы часто критиковались жителями города и в СМИ. И, как выяснилось, жалобы главе администрации Орла поступают до сих пор. Потому было принято решение составить дефектную ведомость по состоянию домов на Ленина. Она уже готова. Исправлять недочёты будет Фонд капитального ремонта.
Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Задача фонда капремонта принять меры по ремонту за счет средств тех объектов, которые могут быть отремонтированы фондом капремонта, есть часть объектов, которые находятся в частной собственности - там нужно провести работу с собственниками для того, чтобы они работы выполнили. И по оставшимся объектам создать условия для того, чтобы их также отремонтировать». 
Но фасады зданий не единственные объекты на улице Ленина, требующие ремонта. Невооружённым глазом видно, что приводить в порядок нужно и многострадальные клумбы. Предварительно власти планируют заменить верхние плиты на новые, из более прочного материала. А на низких клумбах обустроить лавочки.
Александр Муромский, глава администрации г. Орла: «В плане на 2019 год будут приняты меры по текущему ремонту. Каких-то кардинальных изменений в 2019 году мы не планируем, но, тем не менее, мы все равно не оставим без внимания те дефекты, которые выявляются после зимы». 
Правда источники финансирования этих работ городские власти ещё не нашли.


Антон Киселёв
27 марта 2019 года

 


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