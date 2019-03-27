Новости версия для печати В Орле латают ямы Сегодня в ночь дорожная техника работала в Северном районе Орла.



Ямы латают литым асфальтобетоном. И по признанию властей, ямочный ремонт должен завершиться к маю.



На контракты вышла областная Дорожная служба и муниципальная «Спецавтобаза». Уже приведены в нормативное состояние ряд улиц в Советском и Заводском районах Орла. Общая площадь отремонтированного покрытия составила более полутора тысяч квадратных метров. И, как сообщили в мэрии, в начале апреля будут заключены дополнительные контракты на ямочный ремонт как литым, так и горячим асфальтом.





Надежда Невматулина

27 марта 2019 года







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