Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:25 на телеканале «Россия».



- «Самая красивая улица мира» рискует потерять свой статус. Кто виноват и что делать?



- Поставлена задача завершить ямочный ремонт до 1 мая. Успеют ли?



- Одни выбрасывают животных, а другие не могут пройти мимо. Но с января 2020 года закон - на стороне четвероногих.

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Вести-Орёл

27 марта 2019 года







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