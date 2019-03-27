Новости версия для печати Пять шагов к здоровью Рекомендации орловцам от Территориального Фонда обязательного медицинского страхования.



Всемирная организация здравоохранения опубликовала данные исследований, согласно которым правильный образ жизни – это главное условие сохранности здоровья человека. На 20% здоровье зависит от состояния окружающей среды, примерно на столько же – от наследственных факторов, 8-10% определяет работа государственной системы здравоохранения, а 50% своего хорошего самочувствия человек обеспечивает себе самостоятельно.



Редакция Орловского информбюро встретилась с руководителем ТФОМС Орловской области Романом Федяковым, чтобы узнать – как правильно распорядиться возможностями своего организма. Роман Петрович, вы, как врач, доверяете статистике ВОЗ?



Роман Федяков, директор ТФОМС Орловской области: Да, действительно, примерно на 50% наше здоровье зависит от нашего образа жизни. Скажу больше: если человек имеет вредные привычки, то с вероятностью 95% эти привычки нанесут его здоровью вред тем или иным образом.

И с какого возраста человеку нужно задумываться о своем здоровье?

Роман Федяков, директор ТФОМС Орловской области: С детства! Неплохо бы, чтобы в России родители не ленились прививать здоровые привычки своим детям с 2-3 лет. В это время ребёнок обретает первые пищевые и двигательные привычки, а также формирует свой режим дня. Но если с детства не сложилось, надо осознанно подойти к сбережению собственного ресурса, не дожидаясь фатальных последствий.

С чего начать?

Роман Федяков, директор ТФОМС Орловской области: Есть 5 пунктов, которые я считаю основой здорового образа жизни:

- умеренное питание, - физические нагрузки, - полноценный сон, - отказ от вредных привычек, - профилактика заболеваний.

Как видите, ничего нового. Всё давно известно, но, почему-то, многие считают этот вариант жизни слишком утомительным. А между тем, здоровый человек всегда энергичен и может успевать значительно больше того, кто испытывает разного рода недомогания.

Что подразумевает правильное питание?

Роман Федяков, директор ТФОМС Орловской области: Самое главное – не переедать и не есть того, что организму не нужно. Не переедать в наше время сложно – на кухне всегда есть телевизор или гаджет, в котором за едой можно полистать новости, посмотреть фильм. Мозг отвлекается на получение информации и не фиксирует момента насыщения. И получается: человек опомнился через час, холодильник пуст, в желудке тяжесть, клонит в сон, излишки откладываются, перегружают печень и поджелудочную железу. А если мы принимаем пищу после 19:00, то она попросту попадает в «сонный желудок». Организм устроен так, что после этого времени пищеварительная система отдыхает и не может правильно переработать продукты. Отсюда: брожение, застои.

А что вы посоветуете делать с физическими нагрузками, если у многих нет возможности посещать спортзал?

Роман Федяков, директор ТФОМС Орловской области: Двигаться! При первой же возможности! Утром – вниз без лифта! Это норма. Вечером бывает сложнее, ведь мы обычно несём домой покупки. Так что начать нужно хотя бы со спуска. Есть один полезный совет: сделайте себе один день в неделю пешим. Откажитесь от личного и общественного транспорта. Всегда можно подстроить распорядок так, чтобы это устроить. А в остальные дни старайтесь не доезжать до работы хотя бы полтора километра. Полтора туда, полтора обратно пешком – и это уже 3 километра! По утрам достаточно 15-минутной зарядки. Вот, кстати, о сне. Как научиться высыпаться?

Роман Федяков, директор ТФОМС Орловской области: О, это довольно непросто. Годами мы отучаем себя спать правильно. А потом страдаем от головных болей, хронической усталости. Поэтому надо всеми силами возвращать себе нормальный сон. Можно, кстати, спать и по 6 часов в сутки, но полноценно отдыхать. Ложиться следует до 23:00. После этого времени организм только во сне способен вырабатывать гормон мелатонин, который нам необходим для большинства процессов. Спим только в проветренном помещении, чтобы было прохладно. На ночь - никакой еды, поменьше жидкости. За час до сна полностью исключаем гаджеты. Мозгу просто необходимо «остановиться», перестать какое-то время получать информацию.

С вредными привычками всё и так понятно?

Роман Федяков, директор ТФОМС Орловской области: Понятно, но не всем и не всё. К примеру, многие думают, что курение может стать причиной хронических заболеваний (вплоть до онкологии) лёгких. А ведь ещё оно наносит сильнейший вред сердечно-сосудистой, пищеварительной, нервной системе. Алкоголь влияет не только на печень, но на всё тело. Бывает ещё и опосредованный вред: тяжкие телесные повреждения в состоянии опьянения, нанесённые другим людям или полученные самостоятельно – это тоже без последствий не проходит.

И напоследок – о профилактике!

Роман Федяков, директор ТФОМС Орловской области: ТФОМС Орловской области и страховые медицинские организации постоянно напоминают о необходимости проходить диспансеризацию и профилактические медицинские осмотры в поликлиниках. А если у вас есть желание получить подробную информацию о состоянии своего организма, можно посетить центры Здоровья. Они созданы в целях реализации комплекса мер, направленных на формирование здорового образа жизни. В нашем регионе в настоящее время работают два центра здоровья для взрослых на базе БУЗ Орловской области «Областная клиническая больница» и «Поликлиника № 3» и один центр здоровья для детей на базе БУЗ Орловской области «Детская поликлиника № 1».

Это платная услуга?

Роман Федяков, директор ТФОМС Орловской области: Все обследования в центре здоровья проводятся бесплатно по полису обязательного медицинского страхования.



Комплексное обследование включает:

- измерение роста и веса окружности талии, определение индекса массы тела; - тестирование для оценки уровня психофизиологического и соматического здоровья; - измерение артериального давления; - определение уровня общего холестерина и глюкозы в крови; - экспресс-оценка состояния сердца; - ангиологический скрининг, позволяющий оценить риск развития или наличия системного атеросклеротического поражения артерий нижних конечностей (выполняется у пациентов старше 30 лет); - проведение спирометрии для оценки показателей работы дыхательной системы.

При выявлении факторов риска проводятся дополнительные исследования:

- биоимпедансметрия (определение процентного соотношения воды, мышечной и жировой ткани в организме); - пульсоксиметрия (оценка насыщения гемоглобина артериальной крови кислородом, частоты пульса и регулярности ритма); - осмотр в кабинете гигиениста стоматологического; - определение наличия в организме продукта распада никотина – котинина; - исследование на наличие наркотических и психотропных веществ в биологических средах организма; - осмотр врача-офтальмолога. Сколько времени уходит на комплексное обследование?

Роман Федяков, директор ТФОМС Орловской области: Около 40 минут. После обследования проводится консультация врача, который, оценив факторы риска развития тех или иных заболеваний, разрабатывает рекомендации по здоровому образу жизни, динамическому наблюдению в центре здоровья или в кабинетах медицинской профилактики и здорового ребенка поликлиник по месту жительства.

В случае выявления подозрения на какое-либо заболевание врач центра здоровья рекомендует посетить участкового врача по месту жительства для определения дальнейшей тактики лечения.

Как правило, люди откладывают посещение врача из-за нежелания стоять в длинных очередях. В центр здоровья можно прийти в удобное время без направлений, талонов и обойтись без очередей.

Полную информацию о деятельности центров в Орловской области можно получить на сайтах БУЗ Орловской области «Областная клиническая больница», «Поликлиника № 3», «Детская поликлиника № 1». А на все вопросы лиц, застрахованных в сфере ОМС, можно получить ответы по телефону горячей линии: 8-800-200-77-45. Приём ведут квалифицированные специалисты, которые предупредят о возможных противопоказаниях.





Орловское Информбюро

27 марта 2019 года







На главную страницу





